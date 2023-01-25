Аферистку осудили в Керчи за 13 случаев мошенничества

Керченский городской суд признал виновной 38-летнюю жительницу полуострова, которая обвинялась по статье УК РФ «Мошенничество».
Как сообщает «Вести Севастополь», в Керчи 38-летняя дама предлагала местным жителям помощь при постановке земельных участков на кадастровый учет и при оформлении их в собственность землевладельцев. Но свои обещания «помощница» так и не привела в исполнение. Вместо этого она присвоила деньги в размере свыше полумиллиона рублей и расходовала их по своему усмотрению.
Суд назначил фигурантке два года и три месяца лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, удовлетворены иски о компенсации ущерба, нанесенного жертвам мошенницы, на сумму свыше 400 000 рублей, уведомили в пресс-службе прокуратуры РК.