Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

HR-специалист Лоикова назвала простой способ найти подработку студентам без опыта

Общество
HR-специалист Лоикова назвала простой способ найти подработку студентам без опыта

Отыскать подработку студентам без опыта сейчас довольно нетрудно. Самый легкий способ — взглянуть на доску объявлений в университете, заявила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

В разговоре с РИАМО Лоикова отметила, что многие вузы договариваются о сотрудничестве с различными компании и размещают на досках объявлений вакансии для подработки, в том числе ежедневные.

Обратить внимание HR‑специалист рекомендует и на центры занятости населения, куда могут обратиться даже люди без опыта работы. Среди преимуществ трудоустройства в студенческие годы Лоикова упомянула гибкий график и обретение навыков, которые пригодятся в дальнейшем.
Зулия Лоикова HR-специалист студент подработка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду