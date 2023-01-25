HR-специалист Лоикова назвала простой способ найти подработку студентам без опыта

Отыскать подработку студентам без опыта сейчас довольно нетрудно. Самый легкий способ — взглянуть на доску объявлений в университете, заявила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
В разговоре с РИАМО Лоикова отметила, что многие вузы договариваются о сотрудничестве с различными компании и размещают на досках объявлений вакансии для подработки, в том числе ежедневные.
Обратить внимание HR‑специалист рекомендует и на центры занятости населения, куда могут обратиться даже люди без опыта работы. Среди преимуществ трудоустройства в студенческие годы Лоикова упомянула гибкий график и обретение навыков, которые пригодятся в дальнейшем.