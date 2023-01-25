HR-специалист Лоикова назвала простой способ найти подработку студентам без опыта

Обратить внимание HR‑специалист рекомендует и на центры занятости населения, куда могут обратиться даже люди без опыта работы. Среди преимуществ трудоустройства в студенческие годы Лоикова упомянула гибкий график и обретение навыков, которые пригодятся в дальнейшем.