МО РФ: российские войска уничтожили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины

Экипажи истребительной авиации за последние сутки уничтожили самолет Су-27 ВВС Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики, передает Минобороны РФ.
Ведомство также проинформировало, что около Новодаровки в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.
Помимо этого, российские бойцы ликвидировали четыре беспилотника украинской армии вблизи населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка ДНР. Также средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах Пологи и Тарасовка Запорожской области.