МО РФ: российские войска уничтожили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины

Помимо этого, российские бойцы ликвидировали четыре беспилотника украинской армии вблизи населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка ДНР. Также средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах Пологи и Тарасовка Запорожской области.