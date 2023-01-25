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МО РФ: российские войска уничтожили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины

Армия
МО РФ: российские войска уничтожили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины

Экипажи истребительной авиации за последние сутки уничтожили самолет Су-27 ВВС Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики, передает Минобороны РФ.

Ведомство также проинформировало, что около Новодаровки в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

Помимо этого, российские бойцы ликвидировали четыре беспилотника украинской армии вблизи населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка ДНР. Также средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах Пологи и Тарасовка Запорожской области.
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