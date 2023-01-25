События в Донбассе на 15:00 25 января: Киев перебрасывает резервы в Марьинку, ВСУ обстреляли ЛНР из HIMARS

С начала спецоперации на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружены тела 2,5 тысячи мирных жителей, ставших жертвами действий ВСУ. Об этом сообщила глава рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока, по словам которой сейчас группа сосредоточилась на работе на освобожденных территориях — в районах Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Сватово и Кременной. Там, отметила она, наблюдается очень много стихийных захоронений — как индивидуальных, так и массовых.