События в Донбассе на 15:00 25 января: Киев перебрасывает резервы в Марьинку, ВСУ обстреляли ЛНР из HIMARS

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
За ночь-утро 25 января украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка и Широкая Балка. В результате обстрела Донецка ранен мирный житель, после удара по Широкой Балке в Горловке отключено 5 трансформаторных подстанций.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте. Столкновения продолжаются как на окраинах города, так и в кварталах, которые недавно удерживались украинскими войсками.
Также Пушилин сообщил, что Киев перебрасывает резервы в район Марьинки. Таким образом ВСУ пытаются удержать населенный пункт и избежать окружения Авдеевки, отметил он. При этом врио главы республики заявил, что в ежедневных сводках видит продвижение российских подразделений на этом участке фронта.
Кроме того, чиновник сообщил, что после освобождения всей территории ДНР и части Харьковской области появится возможность полностью обеспечить республику водой. В этом случае появится возможность использовать реку Северский Донец. Пока же строятся ветки водовода из Ростовской области, которые позволят снизить дефицит воды в регионе.
Помимо нехватки ресурсов в ДНР наблюдается дефицит кадров, отметил Пушилин. Сейчас эта проблема ощущается практически во всех отраслях, однако врио главы республики выразил уверенность, что вопрос будет решен.
ЛНР
Утром украинские войска открывали огонь по населенным пунктам Рубежное и Кременная. В обоих случаях ВСУ применили реактивные системы залпового огня HIMARS, всего было выпущено 6 снарядов.
С начала спецоперации на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружены тела 2,5 тысячи мирных жителей, ставших жертвами действий ВСУ. Об этом сообщила глава рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока, по словам которой сейчас группа сосредоточилась на работе на освобожденных территориях — в районах Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Сватово и Кременной. Там, отметила она, наблюдается очень много стихийных захоронений — как индивидуальных, так и массовых.
Сорока также сообщила, что на телах российских военных, которые Украина передает в ЛНР, нередко находят следы пыток — например, отрезанные части тела, ожоги, переломы и прочее.
В ЛНР открылись первые 9 отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В настоящий момент офисы МФЦ работают в Луганске, Краснодоне, Стаханове, Сватово, Свердловске, а также поселках Беловодск, Новоайдар, Новопсков, Станица Луганская.