Вологодского депутата ЗакСа Долженко уволили после отдыха в Дубае

Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Дениса Долженко.
С критикой поведения политика ранее выступал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после того как тот опубликовал в соцсети снимки со своего отдыха в Дубае.
«Сегодня на сессии законодательного собрания области было принято решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности», — говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.
Ранее депутата исключили из сторонников «Единой России», а также отстранили от должности координатора федерального проекта «Зеленая экономика».