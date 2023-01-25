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Вологодского депутата ЗакСа Долженко уволили после отдыха в Дубае

Политика
Вологодского депутата ЗакСа Долженко уволили после отдыха в Дубае

Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Дениса Долженко.

С критикой поведения политика ранее выступал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после того как тот опубликовал в соцсети снимки со своего отдыха в Дубае.

«Сегодня на сессии законодательного собрания области было принято решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности», — говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.

Ранее депутата исключили из сторонников «Единой России», а также отстранили от должности координатора федерального проекта «Зеленая экономика».
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