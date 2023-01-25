Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки диверсантов ВСУ в Херсонской области

Российские военные ликвидировали в Херсонской области группу украинских диверсантов при попытке перебраться на другой берег Днепра.
В среду Минобороны РФ сообщило, что противник предпринял попытку перебросить через реку еще одну диверсионно-разведывательную группу, которая была разбита уже на берегу.
Ранее СМИ сообщили о повышенной активности украинской армии в районе Новой Каховки: на побережье были замечены бронемашины и военные. После этого российские военные нанесли противнику огневое поражение.