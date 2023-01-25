Технический грунт производят из органических отходов в Ставропольском крае

На юге Ставрополья региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами уже более полугода тестирует новую «зеленую» технологию. Речь идет о процессе переработки органики в технический грунт.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. С момента начала эксперимента на компостирование было направлено свыше 6,2 тысячи тонн отходов, сообщает сетевое издание «Вечерний Ставрополь».
Процесс разбит на два этапа. Сначала в Пятигорске на мусоросортировочном комплексе отбирают отходы с высоким содержанием органики. Затем эту массу транспортируют на открытый полигон в Кировском округе. Здесь специальное устройство — ворошитель — производит цикл переработки. По сути он насыщает мусор кислородом, ускоряя превращение органики в технический грунт. Таким образом значительно снижается объем отходов, направляемых на захоронение, что соответствует целям реализуемого в стране национального проекта «Экология».