Технический грунт производят из органических отходов в Ставропольском крае

Процесс разбит на два этапа. Сначала в Пятигорске на мусоросортировочном комплексе отбирают отходы с высоким содержанием органики. Затем эту массу транспортируют на открытый полигон в Кировском округе. Здесь специальное устройство — ворошитель — производит цикл переработки. По сути он насыщает мусор кислородом, ускоряя превращение органики в технический грунт. Таким образом значительно снижается объем отходов, направляемых на захоронение, что соответствует целям реализуемого в стране национального проекта «Экология».