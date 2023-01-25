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В Волгограде легковушка сбила пенсионера

Происшествия
В Волгограде легковушка сбила пенсионера

В ГУ МВД России по Волгоградской области оценили последствия ДТП в Дзержинском районе Волгограда.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел в Волгограде днем на проспекте Маршала Жукова. Уточняется, что находившаяся за рулем автомобиля Ford Focus 42-летняя женщина допустила наезд на пенсионера, сообщает «МК в Волгограде».

Пострадавший 76-летний пешеход с травмами средней тяжести был доставлен в ближайшую клинику. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства ДТП и выясняют степень вины водителя легковушки.
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