В Волгограде легковушка сбила пенсионера

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел в Волгограде днем на проспекте Маршала Жукова. Уточняется, что находившаяся за рулем автомобиля Ford Focus 42-летняя женщина допустила наезд на пенсионера, сообщает «МК в Волгограде».