Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Усть-катавские трамваи вывели из трамвайного парка Нижнего Тагила

Технологии
Усть-катавские трамваи вывели из трамвайного парка Нижнего Тагила

Руководство нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» отказалось от эксплуатации старых усть–катавских вагонов модели 71-605А, заменив их новыми трамваями «Уралтрансмаша» модели 71-412, купленными городом осенью.

Как информирует сетевое издание V-Tagile.ru, старые модели отставлены в резерве для использования только в самых крайних случаях. Вместо них по системе многих единиц сцеплены два одиночных вагона модели 71-405-11, и еще два одиночных вагона модели 71-407, сообщили представители муниципального предприятия.

Всего муниципалитет закупил 12 вагонов 71-412, восемь из них уже приступили к работе на линии. Три трамвая включили в состав парка депо «Новая Кушва», еще пять машин ввели в реестр депо «Вагонка», уточнили в МУПе.
нижний тагил трамвайный парк новые трамваи
Военкоры ФАН
Лучшие в аду