Бакинский парень Беглов не понимает, зачем убирать снег в Петербурге

Культура народа многогранна и включает в себя мельчайшие аспекты. Пословицы и поговорки, традиции и обычаи, кухня и даже климат, в котором проживают люди. Климат Азербайджана в целом и Баку в частности — это субтропики; Петербург находится в гораздо более суровой климатической зоне. Снег зимой в столице Азербайджана, если и выпадает, то сразу сходит. Держится максимум неделю.