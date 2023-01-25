Бакинский парень Беглов не понимает, зачем убирать снег в Петербурге

Что не говори, а место, где родился и вырос накладывает отпечаток на всю жизнь. Вот и «коренной петербуржец», а по совместительству губернатор Северной столицы Александр Беглов — уроженец солнечного Баку и даже знает азербайджанский язык.
Что ж, это весьма похвально, ведь не даром есть такое утверждение, что знание языка — это и погружение в культуру другого народа, а если Беглов фактически формировался среди бакинцев, как личность, тут, как говорится, сам Бог (Аллах) велел.
Культура народа многогранна и включает в себя мельчайшие аспекты. Пословицы и поговорки, традиции и обычаи, кухня и даже климат, в котором проживают люди. Климат Азербайджана в целом и Баку в частности — это субтропики; Петербург находится в гораздо более суровой климатической зоне. Снег зимой в столице Азербайджана, если и выпадает, то сразу сходит. Держится максимум неделю.
Видимо, именно на этом базируется «подход» к уборке снега и прочих сопутствующих явлений в администрации питерского градоначальника — зачем напрягаться, если все равно все растает. Вот и не чешется, пребывая в восточной неге нынешний визирь города на Неве.
Но уже абсолютно понятно, что Беглов чужд Петербургу. Он с ним просто не совместим, он инородное тело. И оно будет отторгнуто.