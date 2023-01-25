В Петербурге участились случаи разлива фекалий из-за коммунальных аварий

Прорывы коммуникаций в Северной столице заметно участились с приходом холодов. Аварии также происходят и на теплосетях, из-за чего горожане иногда остаются без отопления. Такое положение дел идет вразрез со словами губернатора Александра Беглова о том, что Петербург готов к зиме.