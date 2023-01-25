В Петербурге участились случаи разлива фекалий из-за коммунальных аварий

Жалобы на коммунальные аварии, из-за которых происходит разлив нечистот, стали чаще появляться на портале «Наш Санкт-Петербург».
Иногда прибывшим на место специалистам удается оперативно разрешить проблему. Однако в некоторых случаях жители домов вынуждены еще долгое время терпеть жуткий запах.
Журналисты издания Neva.today проанализировали данные портала и выяснили, что от разлива фекалий чаще всего страдают жители центральной части города. Несколько случаев произошло в непосредственной близости от Смольного.
Прорывы коммуникаций в Северной столице заметно участились с приходом холодов. Аварии также происходят и на теплосетях, из-за чего горожане иногда остаются без отопления. Такое положение дел идет вразрез со словами губернатора Александра Беглова о том, что Петербург готов к зиме.