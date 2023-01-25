Володин после обращения Пригожина поручил обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассмотрел обращение предпринимателя Евгения Пригожина и распорядился обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Накануне Пригожин попросил Володина внести в Уголовный кодекс РФ статью о дискредитации всех участников СВО, в том числе бывших осужденных, защищающих Родину в зоне боевых действий на Украине.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, поручил председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — сказано в заявлении парламентария.
Стоит отметить, что необходимость в подобном предложении возникла после скандалов с отказом властей ряда российских городов и регионов, в том числе Петербурга, в захоронении с почестями бойцов ЧВК «Вагнер», отдавших жизни за Родину.