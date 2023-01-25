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Володин после обращения Пригожина поручил обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО

Политика
Володин после обращения Пригожина поручил обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассмотрел обращение предпринимателя Евгения Пригожина и распорядился обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Накануне Пригожин попросил Володина внести в Уголовный кодекс РФ статью о дискредитации всех участников СВО, в том числе бывших осужденных, защищающих Родину в зоне боевых действий на Украине.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, поручил председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — сказано в заявлении парламентария.

Стоит отметить, что необходимость в подобном предложении возникла после скандалов с отказом властей ряда российских городов и регионов, в том числе Петербурга, в захоронении с почестями бойцов ЧВК «Вагнер», отдавших жизни за Родину.
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