«Забавно и полезно»: бизнесмен Пригожин назвал плюсы троллинга недругов России

При этом в 2018 году на страницах «Новой газеты» появлялись слухи о том, что компании Пригожина все-таки осуществляли совместную деятельность с «Крибрумом». В связи с этим корреспонденты издания попросили Пригожина рассказать, действительно ли он работал с Ашмановым и над какими проектами, а если нет, то почему.