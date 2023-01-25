«Забавно и полезно»: бизнесмен Пригожин назвал плюсы троллинга недругов России

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о том, какие есть плюсы у троллинга недругов России. По его словам, подобная деятельность приносит немалую пользу.
Ранее журналисты RTVI взяли интервью у предпринимателя Игоря Ашманова, в ходе которого тот рассказал о диалоге с Пригожиным относительно создания площадки для так называемой «фабрики троллей», «Агентства интернет-исследований». Бизнесмен уточнил, что сотрудничество так и не было начато.
При этом в 2018 году на страницах «Новой газеты» появлялись слухи о том, что компании Пригожина все-таки осуществляли совместную деятельность с «Крибрумом». В связи с этим корреспонденты издания попросили Пригожина рассказать, действительно ли он работал с Ашмановым и над какими проектами, а если нет, то почему.
«Действительно, я встречался с Ашмановым. Хорошего уровня специалист. Однако не договорились по цене, наняли других специалистов-инноваторов и с ними прошли замечательный и очень счастливый путь. Не останавливаемся, развиваемся и дальше будем идти по нему в троллинге внутренних и зарубежных недругов России», — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
В заключение Евгений Пригожин посоветовал всем заняться подобной деятельностью. По его словам, это «забавно и полезно».