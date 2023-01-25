Осужденного Михаила Ефремова ищут судебные приставы из-за долга налоговой

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года. Пока актер находится в неволе, на его счету появилась задолженность в 1597 рублей 66 копеек. Небольшая сумма связана с безработицей осужденного артиста. Теперь его ищут судебные приставы.