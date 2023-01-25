Осужденного Михаила Ефремова ищут судебные приставы из-за долга налоговой

Судебные приставы разыскивают заслуженного артиста России Михаила Ефремова из-за задолженности Федеральной налоговой службе (ФНС). Отбывающий наказание актер не заплатил государству меньше 2 тысяч рублей.
Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года. Пока актер находится в неволе, на его счету появилась задолженность в 1597 рублей 66 копеек. Небольшая сумма связана с безработицей осужденного артиста. Теперь его ищут судебные приставы.
«ИП его был в июле ликвидирован в связи с остановкой деятельности, но по данным источника, близкого к семье, в случае, если ему разрешат принудительные работы дома, то он восстановит. Кстати, замена срока на принудительные работы очень высока. У него пока нет ни одного нарекания, наоборот, руководство колонии им очень довольно. А характеристика будет на суд выдана отличная», — сообщил источник ФАН.
Алексеевский суд Белгородской области 23 января получил ходатайство Ефремова. Актер просит заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Напомним, что артист отбывает наказание за ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.