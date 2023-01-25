Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в реестр экстремистов и террористов

Напомним, что парламентарий был депутатом Государственной думы V и VI созывов, входил во фракцию «Справедливая Россия». В июне 2014 года Пономарев покинул Россию, уехав в США, где жил в течение двух последующих лет. Затем политик переехал на Украину, где получил гражданство.