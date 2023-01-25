Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в реестр экстремистов и террористов

Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом в РФ) внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Напомним, что парламентарий был депутатом Государственной думы V и VI созывов, входил во фракцию «Справедливая Россия». В июне 2014 года Пономарев покинул Россию, уехав в США, где жил в течение двух последующих лет. Затем политик переехал на Украину, где получил гражданство.
Министерство юстиции России признало Илью Пономарева физлицом, выполняющим функции иностранного агента, в октябре 2022 года. По информации ведомства, осуществляемая экс-депутатом политическая деятельность финансировалась из Украины.