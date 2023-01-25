Авторы New York Times назвали причину кадровых чисток в украинской власти

Выживание Украины полностью зависит от поддержки США и ЕС, которую может поставить под угрозу любое обвинение в недобросовестности властей. Президент Украины Владимир Зеленский в страхе остаться без постоянного снабжения оружием и деньгами пытается показать борьбу киевских властей с любыми попытками незаконного обогащения чиновников, пишут американские журналисты.