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Авторы New York Times назвали причину кадровых чисток в украинской власти

Авторы New York Times назвали причину кадровых чисток в украинской власти

Коррупционный скандал и последующие увольнения в высших эшелонах украинской власти связаны с надеждой Киева заслужить доверие западных спонсоров, считают авторы New York Times.

Выживание Украины полностью зависит от поддержки США и ЕС, которую может поставить под угрозу любое обвинение в недобросовестности властей. Президент Украины Владимир Зеленский в страхе остаться без постоянного снабжения оружием и деньгами пытается показать борьбу киевских властей с любыми попытками незаконного обогащения чиновников, пишут американские журналисты.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена не смогли ответить, затрагивают ли раскрытые коррупционные схемы на Украине поставляемого Вашингтоном оружия и боеприпасов.
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