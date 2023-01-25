Подмосковные спасатели напомнили взрослым о необходимости контроля за активным отдыхом детей

Спасатели стараются охватить максимально широкую территорию, но что-то может ускользнуть от их внимания. Поэтому Сергей Щетинин призвал взрослых жителей Подмосковья принять участие в обеспечении безопасности детей. В случае обнаружения стихийной опасной горки следует немедленно позвонить в управляющую компанию или по номеру 112. Если дети катаются с опасной горки, не стоит просто проходить мимо. Как отметил Щетинин, только вместе можно сделать жизнь детей безопасной