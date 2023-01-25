Подмосковные спасатели напомнили взрослым о необходимости контроля за активным отдыхом детей

Работники Московской областной пожарно-спасательной службы провели ряд профилактических бесед с жителями Подмосковья. Спасатели напомнили им о необходимости контроля за активным отдыхом детей.
Особое внимание было уделено опасным ледяным склонам, при обнаружении которых следует принимать определенные меры, сообщает сетевое издание infoce-klin.ru. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал о работе спасателей, направленной на предотвращение несчастных случаев, вызванных катанием с необорудованных горок.
Ежедневно проводится осмотр района выезда спасательных подразделений на предмет обнаружения опасных мест времяпровождения детей. Особое внимание уделяется ледяным спускам, ведущим к проезжей части или выходящим на лед водоемов. Также в поле зрения попадают склоны, упирающиеся в линии электропередач, металлические заборы.
Спасатели стараются охватить максимально широкую территорию, но что-то может ускользнуть от их внимания. Поэтому Сергей Щетинин призвал взрослых жителей Подмосковья принять участие в обеспечении безопасности детей. В случае обнаружения стихийной опасной горки следует немедленно позвонить в управляющую компанию или по номеру 112. Если дети катаются с опасной горки, не стоит просто проходить мимо. Как отметил Щетинин, только вместе можно сделать жизнь детей безопасной