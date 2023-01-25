Премьер-министр Мали встретился с представителями Ассоциации потребителей страны

По итогам встречи премьер-министр Мали поручил руководителям отраслевых ведомств наладить работу с Ассоциацией потребителей страны. По словам Маига, обмен мнениями между различными учреждениями позитивно скажется на качестве услуг, в том числе предоставляемых государственными поликлиниками.