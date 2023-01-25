Премьер-министр Мали встретился с представителями Ассоциации потребителей страны

Бамако, 25 января. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига принял делегацию представителей Ассоциации потребителей (ASCOMA).
Стороны в ходе беседы обсудили качество услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями. Глава правительства проинформировал сотрудников ASCOMA о действиях властей в области развития национальной системы здравоохранения.
По итогам встречи премьер-министр Мали поручил руководителям отраслевых ведомств наладить работу с Ассоциацией потребителей страны. По словам Маига, обмен мнениями между различными учреждениями позитивно скажется на качестве услуг, в том числе предоставляемых государственными поликлиниками.
Ранее военные инженеры из состава вооруженных сил республики начали строительство нового диализного центра в Бамако. На церемонии закладки фундамента будущего современного здания присутствовал министр здравоохранения Дьеминату Сангаре.
Чиновники из Минздрава также анонсировали возведение еще двух подобных поликлиник. По словам руководителя ведомства, проект значительно улучшит состояние национальной медицины.