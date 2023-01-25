Власти Занзибара построят правительственный квартал

Додома, 25 января. Власти танзанийской автономной области Занзибар распорядились построить квартал правительственных зданий.
Мера призвана повысить эффективность работы госслужащих. Кроме того, население республики получит беспрепятственный доступ ко всем ведомствам, которые сейчас располагаются в границах Стоун-Тауна.
Сейчас чиновники сталкиваются с нехваткой пространства. Многие ведомства расположены в старых помещениях, не отвечающих нормативам.
Сотрудники министерства земельных ресурсов и жилищного строительства уже подготовили архитектурный план зданий правительственного квартала. Согласно технической документации, на данный момент специалисты выбирают подходящее место за пределами города Занзибар.
Ранее власти в Додоме одобрили проект по сооружению крупного порта Мбамба-Бей. Инфраструктурный объект позволит увеличить торговые объемы республики со странами региона.
Кроме того, Танзания планирует расширить сферы сотрудничества с Российской Федерацией. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и его коллега Ашата Качавамба Киджаджи подписали соглашение о партнерстве в области промышленности и туризма.