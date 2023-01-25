Володин прокомментировал закон о декларациях для депутатов и сенаторов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с декларацией о доходах, которую приняли в третьем чтении. Согласно закону, депутаты и сенаторы могут публиковать декларации без персональных данных с 1 марта.
«Уважаемые коллеги! Давайте поаплодируем, потому что у нас эта вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она, на самом деле, разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит», — сказал Володин.
Он продолжил, что, если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, это двойные стандарты.
«Поэтому, коллеги, ничего личного. Да, авторы законодательной инициативы, Павел Владимирович, вы, объясните, из чего исходили, ещё тут такая дискуссия. У вас есть дополнения какие-то, исходя из прозвучавших выступлений коллеги Гартунга, коллеги Матвеева, Диденко? Возможно, ваши товарищи тоже хотят для себя что-то уточнить, скажите», — добавил Володин.
Он отметил, что по мотивам имеет право высказаться от фракции.
«А что вы ему так сразу пытаетесь закрыть рот и возможность высказаться? Что вы такого боитесь, что скажет Крашенинников, автор законопроекта? Председатель комитета и человек, который сделал всё, чтобы не была запрещена КПРФ! Забыли? Павел Владимирович, видите, как быстро всё забывается? А ведь он мог это сделать, мог, но не сделал. И вы сейчас хотите ему еще слова не дать», — отметил Володин.
Володин сказал, что инициатива не простая:
«Ну, может быть, это как раз для нас через искушение прийти к тому моменту истины, для себя взять, и опубликовать. Вот мы с Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. или вам есть, что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения, все остальное опубликуем».
По словам Володина, есть такое понятие, как ответственность, и поэтому, если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, он должен быть открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где, какое.
«А дальше уже либо будет доверие, либо нет. Поэтому всё зависит от нас с вами. Кто-то может воспользоваться этим, кто-то не воспользуется. Мы вчера с вами говорили, есть те, кто не понимает, что нельзя сейчас покидать страну, если только в командировку поехать. Всё равно, взяли и поехали отдыхать. Ну что здесь сказать? Мы это всё вчера осудили и сказали: надо теперь обязательно уведомлять специальную созданную комиссию. Может быть, многие одумаются, и не дойдёт даже уведомления. Но это самоорганизация», — сказал Володин.
Федеральный закон приняли. С 1 марта 2022 года он начнет действовать.