В Госдуме рассказали о законопроекте по расширению субсидий для МСП

Малый и средний бизнес в России устоял, несмотря на многочисленные сложности. Во многом это стало возможно благодаря господдержке. Поэтому ее необходимо распространить и на другие категории предпринимателей, рассказала в беседе с ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству, один из авторов законодательной инициативы Альфия Когогина.
В список могут войти бизнесмены, занимающиеся добычей и производством воды, отметила депутат. В этом случае у них будет возможность воспользоваться субсидиями, государственными и муниципальными гарантиями, бюджетными инвестициями.
Такая поддержка будет способствовать развитию отрасли и росту числа предприятий и рабочих мест, подытожила Когогина.
Инициативу прокомментировал и депутат ГД Сергей Алтухов. Он отметил, что долгое время предприятия по производству питьевой воды были лишены государственной поддержки, хотя они и не значатся в списке исключений.
В соответствующий список попадают заводы по добыче полезных ископаемых и компании, работающие с подакцизными товарами. Однако бизнес, связанный с водой, не входит в этот перечень, так как вода не относится к общераспространенным полезным ископаемым. Если закон примут, у таких производителей справедливо появится возможность получить субсидию, подытожил Алтухов.