В Госдуме рассказали о законопроекте по расширению субсидий для МСП

Малый и средний бизнес в России устоял, несмотря на многочисленные сложности. Во многом это стало возможно благодаря господдержке. Поэтому ее необходимо распространить и на другие категории предпринимателей, рассказала в беседе с ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству, один из авторов законодательной инициативы Альфия Когогина.