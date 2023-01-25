В Волгоградской области на день запретили продажу алкоголя

Дело в том, что на 25 января приходится праздник День студента, а согласно региональному закону № 17-ОД от 15.03.2019 года в этот день на территории Волгоградской области розничная продажа алкоголя в торговых заведениях запрещается, сообщает «Волгоградская Правда».