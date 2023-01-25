В Волгоградской области на день запретили продажу алкоголя

Власти Волгоградской области напомнили местным жителям о том, что 25 января купить алкоголь в магазинах не получится.
Дело в том, что на 25 января приходится праздник День студента, а согласно региональному закону № 17-ОД от 15.03.2019 года в этот день на территории Волгоградской области розничная продажа алкоголя в торговых заведениях запрещается, сообщает «Волгоградская Правда».
Уточняется, что запрет на употребление алкогольных напитков в упомянутый день на посетителей ресторанов и кафе не распространяется. Остальные любители выпить рискуют быть оштрафованными.