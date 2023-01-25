Двое мужчин погибли при пожаре на животноводческой стоянке в Бурятии

Трагедия случилась в долине Шара-Хунды. По данным ведомства, уничтоженный огнем дом и трупы погибших обнаружили жители соседнего гурта. Они же и сообщили о произошедшем в экстренные службы. В МЧС отметили, что до их обращения сигнала о возгорании вблизи населенного пункта Баян-Гол к ним не поступало.