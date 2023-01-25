Двое мужчин погибли при пожаре на животноводческой стоянке в Бурятии

Смертельный пожар произошел на животноводческой стоянке в Бурятии. В результате возгорания жилого дома в Хоринском районе республики погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Трагедия случилась в долине Шара-Хунды. По данным ведомства, уничтоженный огнем дом и трупы погибших обнаружили жители соседнего гурта. Они же и сообщили о произошедшем в экстренные службы. В МЧС отметили, что до их обращения сигнала о возгорании вблизи населенного пункта Баян-Гол к ним не поступало.
Покойными оказались двое местных жителей 1961 и 1964 годов рождения. Пожарные расчеты к тушению возгорания не привлекались — строение полностью сгорело. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента. По предварительной версии, причиной пожара мог стать перекал печи.