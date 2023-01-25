Водитель Porsche сбил трех человек на улице Нижние Поля в Москве

ДТП с участием Porsche произошло на улице Нижние Поля в Москве. Водитель дорогостоящего автомобиля сбил трех человек, которые в этом момент находились на тротуаре, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
О состоянии пострадавших ничего не известно. По словам очевидцев, в результате дорожного инцидента у машины оказался поврежден передний бампер.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что на участке улицы, где Porsche сбил пешеходов, движение транспорта затруднено.
Ранее стало известно, что водитель Mercedes-Benz устроил массовое ДТП на улице Клинской в Москве. Мужчина протаранил пять автомобилей и скрылся с места происшествия, сообщал «Царьград».