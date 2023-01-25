Онколог Гайдаш заявила, что дефицит витамина D не стоит восполнять в солярии

Солярий не подойдет в качестве замены солнечным лучам, заявила дерматолог-онколог Наталия Гайдаш. Она рекомендовала людям с дефицитом витамина D принимать препараты для его устранения.
Гайдаш предупредила об опасности «принудительного» загара в интервью радио Sputnik. По словам онколога, даже незначительный избыток ультрафиолета может серьезно навредить здоровью.
Эксперт назвала лучи спектров А и B «злом для кожи». Она убеждена, что ультрафиолет следует использовать «только в природных, четко регулируемых рамках». Любители соляриев, по мнению дерматолога, рискуют получить меланому, базальноклеточный или плоскоклеточный рак.
Врач советует людям компенсировать дефицит витамина D приемом соответствующих препаратов. При этом в начале необходимо пройти анализ, чтобы убедиться в нехватке данного вещества.