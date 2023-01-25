Онколог Гайдаш заявила, что дефицит витамина D не стоит восполнять в солярии

Эксперт назвала лучи спектров А и B «злом для кожи». Она убеждена, что ультрафиолет следует использовать «только в природных, четко регулируемых рамках». Любители соляриев, по мнению дерматолога, рискуют получить меланому, базальноклеточный или плоскоклеточный рак.