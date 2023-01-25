Экс-посол Индии Варма сообщил о надеждах Нью-Дели увидеть Путина на саммите G20

Индийское правительство рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин посетит саммит «Большой двадцатки». Такой информацией поделился экс-глава дипмиссии Нью-Дели в Москве Бала Венкатеш Варма.
Напомним, что мероприятие состоится с 9 по 10 сентября в столице Индии, которая будет в этом году принимающей стороной. Помимо этого, в 2023 году пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
«Нарендра Моди (премьер-министр Индии. — Прим. ред.) рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях», — заявил Варма.
Соответствующее заявление бывший посол сделал в ходе круглого стола, который организовала «Россия сегодня».