«Юкрейнгейт»: социолог Грилль назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США

Все 30 лет «незалежности» Соединенные Штаты взращивали на Украине «русофобских чудовищ» для отмывания американских денег. Такое мнение выразил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.