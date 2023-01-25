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«Юкрейнгейт»: социолог Грилль назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США

Весь мир
«Юкрейнгейт»: социолог Грилль назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США

Все 30 лет «незалежности» Соединенные Штаты взращивали на Украине «русофобских чудовищ» для отмывания американских денег. Такое мнение выразил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.

Журналист Майкл Трейси заявил, что власти США намерено промывают мозги американцам. Делается это для того, чтобы рядовые граждане воспринимали эскалацию конфликта на Украине в качестве единственного возможного варианта развития событий.

«Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация Соединенных Штатов является единственным возможным вариантом в конфликте на Украине», — сказал он.

Грилль отметил, что киевский режим — протеже США и семьи Джо Байдена. По словам эксперта, весь украинский кризис, Майдан, геноцид русских в Донбассе — полностью вина Вашингтона, политических, военных и финансовых кругов Америки.

«Юкрейнгейт»: социолог Грилль назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США
«Все 30 лет "незалежности" США взращивали на территории бывшей УССР русофобских чудовищ, готовили управленческие кадры для всех сфер государства, а команды американских советников прописались в Киеве, как у себя дома», — заявил собеседник ФАН.

Социолог убежден, что проигрыш на Украине не входит «в повестку дня» в Вашингтоне. Напротив, ставки повышаются — начался ленд-лиз.

«Это колоссальные деньги из бюджета Соединенных Штатов и, конечно, коррупция — самая желанная для личного обогащения американских и украинских игроков аферы века — "Юкрейнгейта".
Естественно, рядовой американский налогоплательщик должен не сомневаться в правоте Вашингтона и Киева, а отдавать денежки с готовностью и радостью, жертвуя своим благосостоянием и будущим», — резюмировал он.

Ранее Филипп Грилль предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию. По его словам, точечная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт между Киевом и Будапештом.
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