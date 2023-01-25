Таможенники ЦАР провели серию мероприятий в честь профессионального праздника

Банги, 25 января. Таможенное управление ЦАР организовало серию мероприятий в честь международного профессионального праздника.
В рамках акции сотрудники государственного ведомства уже прошли массовую диспансеризацию. Кроме того, госслужащие обсудили вопросы, связанные с привлечением новых кадров и улучшением условий труда.
Глава таможенного управления ЦАР Даниэль Нгеремби заявил, что здоровье — главная ценность работников структуры. По его словам, пограничники зачастую работают в тех местах, где доступ к медицинской помощи серьезно ограничен.
Акция пройдет под девизом «Поддержка молодого поколения: содействие обмену знаниями и укрепление гордости профессии». Среди запанированных мероприятий — футбольный матч между командами ведомства и дебаты, посвященные вопросам развития отрасли.
Акция продлится до 30 января. Праздник завершится вручением званий и знаков отличия пограничникам, а также общей пресс-конференцией руководителей таможенного управления.
Ранее власти ЦАР открыли крупнейший комплекс сухого порта РК26. Объект станет важным логистическим узлом в регионе и свяжет гавани Камеруна и Конго с городами внутри материка.