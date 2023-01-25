«Не было бы счастья, да несчастье помогло» — Затулин о сближении России и Ирана

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась конференция, на которой обсудили интересы России и Ирана на Южном Кавказе. Эксперты говорили о вызовах и угрозах, которые существуют в регионе, и о перспективах взаимодействия.
Важность двухстороннего российско-иранского сотрудничества по широкому кругу тем подчеркивает прошедший на днях визит делегации Государственной думы РФ в Тегеран, где среди прочих тем обсуждался и вопрос региональной безопасности. Итогами встречи поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Мы занимаем третье место в Иране в числе экспортных стран и пятое по импорту. И конечно, могли бы добиться лучших и больших результатов. Такие цели были заявлены. В ходе вчерашней встречи российской стороне удалость добиться снятия проблем, связанных с задолженностью по поставкам зерна. Президент Республики Иран дал соответствующее поручение о том, чтобы эта задолженность была погашена», — доложил Затулин.
На встрече в Тегеране также обсуждалась стыковка между национальными расчетно-платежными системами России и Ирана. Переговоры между центральными банками уже идут. Такое усиление сотрудничества не может не раздражать авторов санкций, наложенных на наши страны.
«Район Кавказа из-за своей особенности имеет очень важное значение. Особенно для США. Почему? Потому что Каспий и Средняя Азия близки к Китаю, России и Ирану. Мы сейчас наблюдаем геополитическую борьбу, и Кавказ имеет очень большое влияние в этой геополитической войне. Он имеет высокое влияние на Центральную Азию. В ближайшие годы каждая сторона будет преследовать свои цели. И ту сторону, которая победит, можно будет назвать победителем в этой войне», — считает руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета и эксперт по вопросам Кавказского региона Джафар Хаше.
На связь по телемосту из Тегерана вышел эксперт по вопросам Кавказского региона и Центральной Азии Фардин Эфтехари. Он подчеркнул, что напряжение в регионе сейчас создает правительство Азербайджана, которое послушно следует указам из Турции — члена НАТО.
«Сейчас Азербайджан под предлогом ситуации вокруг Ирана тайно поставляет оружие в Карабах. Мы считаем, они хотят создать напряжение на Кавказе. Ситуация может обрести военный характер. Азербайджан и Армения хотят эту ситуацию вынести на международный уровень. Нам кажется, что эти страны разочарованы в авторитете России. Есть вероятность, что, если так будет продолжаться, может произойти война между Ираном и Азербайджаном. Потому что это затронет наши интересы. Иран очень терпеливо относится к Армении. Несмотря на то, что несколько снарядов попали в нашу сторону, упали на нашей границе. Но посмотрите на заявление США, которые говорят, что это Иран является угрозой для Азербайджана. Это – тревожный знак. Иран не против серединного коридора, Иран не против мира в Карабахе. Иран против того, что эти вопросы стали инструментом против нашей национальной безопасности. Все в этом регионе имеют свои интересы — Китай, Армерика, западный мир, Россия. Судя по поведению России, мы видим, что она не особо заинтересована в том, чтобы остановить Азербайджан, но мы считаем, что Россия — единственная страна, которая может их остановить», — заявил Фардин Эфтехари.
Константин Затулин согласился со своим тегеранским коллегой, добавив, что Азербайджан сам должен принять решение — продолжать плясать под чужую дудку или начать принимать независимые решения.
«Очевидно, Запад рассматривает Азербайджан как страну, которая могла бы содействовать изоляции Ирана, со своей стороны гранича с ним, создать внутренние проблемы Ирану, учитывая азербайджанскую диаспору в Иране. Все это имеет место. Азербайджану надо в конце концов решить: будет ли он игрушкой в руках внерегиональных сил, будет ли он простым придатком Турции в ее интересах дальнейшего продвижения и создания Великого Турана на Каспии, в Средней Азии и так далее, или он будет играть более самостоятельную роль», — уверен Затулин.
Эксперты пришли к выводу, что для Ирана и России, которые являются объектами угнетательских санкций со стороны западного сообщества, жизненно важно как можно быстрее находить решения выхода из сложных ситуаций и объединять возможности двух государств.
«А что касается того, что Россия ослабла, она сегодня отвлечена, вы знаете, на протяжении тысячи с лишним лет истории России было много эпизодов, когда Россия была чем-то отвлечена. Но те, кто считали, что на этом основании ее можно сбросить со счетов, давно уже находятся в могиле исторической, а она продолжает существовать», — добавил политик.