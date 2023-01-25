Погибший в Ленобласти психолог-педофил Тонков был отцом 15 детей от разных женщин

Как пишет РЕН ТВ, в Ленобласти у мужчины было два дома. В одном из них он жил сам, а другой использовал для проведения тренингов. В ходе обысков там были найдены фотографии разных людей, позирующих на участке Тонкова в обнаженном виде при несовершеннолетних.