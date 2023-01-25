Погибший в Ленобласти психолог-педофил Тонков был отцом 15 детей от разных женщин

СМИ выяснили, как жил известный психолог Владимир Тонков, который не хотел быть пойманным полицейскими и погиб, сбегая от преследования.
Как пишет РЕН ТВ, в Ленобласти у мужчины было два дома. В одном из них он жил сам, а другой использовал для проведения тренингов. В ходе обысков там были найдены фотографии разных людей, позирующих на участке Тонкова в обнаженном виде при несовершеннолетних.
Известно, что у специалиста было 15 детей, только двое из которых родились от одной женщины. Жил мужчина один, к нему в гости накануне приезжала старшая дочь.
«Это какие-то провокации. Я этого человека знал много лет и ничего подобного не слышал и не замечал. Он занимался развитием психических навыков человека: стрессоустойчивости, повышением интуиции, развитием восприятия, системы мышления и так далее», — отметил директор Института биосенсорной психологии Павел Ефимов.
Летом прошлого года Тонковым уже интересовалась полиция после обращения пожилой женщины. Пенсионерка рассказала, что ее внучка подверглась домогательствам со стороны мужчины, но после общения в присутствии адвокатов все претензии было исчерпаны. Оказалось, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Напомним, в отношении Тонкова возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего. Когда полицейские приехали к нему для беседы, он забрался на четвертый этаж по крыше, откуда сорвался и получил смертельные травмы. Расследование продолжается.