«Привет, мам»: пресс-служба «Конкорда» разыскала пропавшего бойца Нацгвардии Украины

Захваченный в плен бойцами ЧВК «Вагнер» солдат Национальной гвардии Украины Сергей Коваленко передал сообщение своим родным через пресс-службу компании «Конкорд». Соответствующие кадры появились в Сети 25 января, в день рождения пленного.
Бойца разыскали по просьбе его родных. Запрос от родственников пропавшего Коваленко пришел на горячую линию «Спроси Вагнер». Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина оперативно нашла пленного и обнародовала кадры с ним.
«Привет, мам. Со мной все хорошо. Я сейчас нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер", со мной хорошо обходятся, дают еду, пить. Тут тепло, уютно. Передаю привет тебе, папе, сестренке. Надеюсь, что мы скоро увидимся», — рассказал Коваленко.
Ранее пресс-службе компании «Конкорд» удалось отыскать пропавшего украинского бойца Александра Дюжикова из Одессы. В настоящий момент он находится в плену у ЧВК «Вагнер».