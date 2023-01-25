«Привет, мам»: пресс-служба «Конкорда» разыскала пропавшего бойца Нацгвардии Украины

Бойца разыскали по просьбе его родных. Запрос от родственников пропавшего Коваленко пришел на горячую линию «Спроси Вагнер». Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина оперативно нашла пленного и обнародовала кадры с ним.