Петр I и Путин возглавили список самых значимых личностей по мнению российских студентов

Российский император Петр I и президент РФ Владимир Путин возглавили список самых значимых личностей для истории страны, по мнению отечественных студентов.
Соответствующее исследование провели специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). По их данным, первое место занял Петр I, набрав более 72% голосов. За Путина проголосовало 54% опрошенных, а на третьем месте расположилась императрица Екатерина II с 47% голосов.
Российские студенты также указали на самый трудный период в истории страны. Им стало время Великой Отечественной войны. За этот вариант свои голоса отдали 47,8% респондентов, передает RT.
При этом 7% опрошенных назвали трудной всю историю России. В список также попали периоды Великой Октябрьской революции и Гражданской войны.