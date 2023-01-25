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Пермские должники по налогам за 2022 год пополнили бюджет края на 1,777 млрд рублей

Общество

За 2022 год судебные приставы Пермского края перечислили в бюджет 1 млрд 777 млн рублей задолженности по налогам. Об этом сообщили сотрудники регионального УФССП.

Пермские должники по налогам за 2022 год пополнили бюджет края на 1,777 млрд рублей

По данным ведомства, с начала года на исполнении находилось 286 тысяч о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 9% больше, чем их было в 2021 году, сообщает сетевое издание «Ветта».

Так как далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах выполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам ФССП приходится прибегать к принудительным мерам, например таким, как арест имущества. Так, в прошлом году приставы произвели более 3,2 тысяч арестов имущества жителей Пермского края, имеющих долги по налогам, на общую сумму более 274 миллионов рублей.
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