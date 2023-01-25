Пермские должники по налогам за 2022 год пополнили бюджет края на 1,777 млрд рублей

Так как далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах выполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам ФССП приходится прибегать к принудительным мерам, например таким, как арест имущества. Так, в прошлом году приставы произвели более 3,2 тысяч арестов имущества жителей Пермского края, имеющих долги по налогам, на общую сумму более 274 миллионов рублей.