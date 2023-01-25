Мирошник объяснил, зачем Зеленский ужесточил наказание для украинских дезертиров

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказания для военных за невыполнение приказа, дезертирство и угрозы в адрес командования. В беседе с «Общественной службой новостей» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинцы не хотят идти в армию и воевать по указке Запада, так что заставить их служить Киеву все сложней.