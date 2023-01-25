Украинцы все меньше хотят сражаться за киевский режим, из-за чего президенту Владимиру Зеленскому приходится «закручивать гайки», считает посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказания для военных за невыполнение приказа, дезертирство и угрозы в адрес командования. В беседе с «Общественной службой новостей» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинцы не хотят идти в армию и воевать по указке Запада, так что заставить их служить Киеву все сложней.
«При таком раскладе люди не так уж сильно хотят пополнять ряды"живого мяса", а это значит, что Киеву требуется "законодательная дубинка"», — заметил дипломат.
Мирошник рассказал, что в ВСУ процветают показательные расстрелы новобранцев националистами из заградотрядов. Они устраняют тех, кто не хочет «идти на убой».