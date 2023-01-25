Актриса Татьяна Бронзова раскритиковала звезду «Кухни» Дмитрия Назарова

Заслуженный работник культуры России, 77-летняя актриса театра и кино Татьяна Бронзова отреагировала на антироссийскую выходку своего коллеги Дмитрия Назарова.
По словам знаменитости, Назаров знаком большинству россиян по роли шеф-повара из сериала «Кухня», при этом сам актер считает себя «гражданином-поэтом».
«Это его личная «трагедия» Отсюда мания величия, эти басенки и частушки, которые он сочиняет. Но после того, как он обгадил великую песню, как человек и как артист он мне неинтересен», — цитирует ее kp.ru.
Актриса пожелала Назарову «погулять по Средиземноморью» и там исполнить свои песни, а также назвала его почувствовавшим вседозволенность «наглым хамом».