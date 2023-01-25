Погибшая в Финском заливе экс-участница «Дома-2» Кочервей перед смертью принимала наркотики

Участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей, тело которой обнаружили в Финском заливе, оказалась в воде еще живой. Как пишут СМИ, перед смертью девушка принимала запрещенные вещества.
Точная причины смерти девушки так и не была установлена из-за того, что тело долгое время находилось в воде, прежде чем его обнаружили. По предварительным данным специалистов, Кочервей оказалась в воде еще живой. Как она попала туда, теперь предстоит выяснить сотрудникам СК.
Напомним, тело неизвестной с наращенными волосами, силиконовой грудью и татуировкой игральных карт обнаружили в водах Финского залива в августе прошлого года. Сразу же после этого другая участница «Дома-2» Олеся Малибу написала, что тело принадлежит Кочервей. Позже эта информация подтвердилась в ходе генетической экспертизы.