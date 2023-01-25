Погибшая в Финском заливе экс-участница «Дома-2» Кочервей перед смертью принимала наркотики

Точная причины смерти девушки так и не была установлена из-за того, что тело долгое время находилось в воде, прежде чем его обнаружили. По предварительным данным специалистов, Кочервей оказалась в воде еще живой. Как она попала туда, теперь предстоит выяснить сотрудникам СК.