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Экс-премьер Японии Мори счел немыслимым проигрыш России в украинском конфликте

Политика
Экс-премьер Японии Мори счел немыслимым проигрыш России в украинском конфликте

Экс-премьер-министр Японии Есиро Мори прокомментировал возможность проигрыша официальной Москвы в противостоянии с киевским режимом. Мнение политического деятеля приводят аналитики агентства Kyodo.

Бывший премьер счел немыслимым проигрыш России в украинском конфликте. Об этом Мори рассказал на переговорах в Токио.

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — объяснил он.

Ранее нынешний японский премьер-министр Фумио Кисида озвучил приоритетные направления в диалоге с Москвой. Политический деятель попросил возобновить гуманитарные обмены на Курилах.
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