Экс-премьер Японии Мори счел немыслимым проигрыш России в украинском конфликте

Экс-премьер-министр Японии Есиро Мори прокомментировал возможность проигрыша официальной Москвы в противостоянии с киевским режимом. Мнение политического деятеля приводят аналитики агентства Kyodo.
Бывший премьер счел немыслимым проигрыш России в украинском конфликте. Об этом Мори рассказал на переговорах в Токио.
«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — объяснил он.
Ранее нынешний японский премьер-министр Фумио Кисида озвучил приоритетные направления в диалоге с Москвой. Политический деятель попросил возобновить гуманитарные обмены на Курилах.