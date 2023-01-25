Церемония открытия Центра наукоемкого приборостроения ЮФУ прошла в Ростовской области

По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, здание Центра наукоемкого приборостроения было выполнено по отдельному специальному проекту. Она утверждает, что центр может заинтересовать не только коллектив исследователей вуза, но и их коллег из других университетов и институтов.