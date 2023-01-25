Церемония открытия Центра наукоемкого приборостроения ЮФУ прошла в Ростовской области

Южный федеральный университет открыл новый Центр наукоемкого приборостроения. Торжественная церемония прошла в Ростовской области с участием губернатора региона Василия Голубева и ректора ЮФУ Инны Шевченко.
Представители пресс-службы вуза подчеркнули, что в новом центре ученые ЮФУ будут разрабатывать роботизированные системы для их дальнейшего использования в самых разных сферах. В частности их можно применять в фармакологии, наномедицине, малотоннажной химии или в сфере продовольственной безопасности.
«Центр, который мы открываем, станет очередным шагом в ответ на глобальные вызовы, которые сегодня в мире существуют», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, здание Центра наукоемкого приборостроения было выполнено по отдельному специальному проекту. Она утверждает, что центр может заинтересовать не только коллектив исследователей вуза, но и их коллег из других университетов и институтов.