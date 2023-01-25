Иностранца и его подельников задержали за помощь в постановке на учет 500 мигрантам в Москве

По данным ведомства, мужчина за вознаграждение помог более 500 мигрантам. Гражданин помогал встать им на учет за вознаграждение от 4,5 тысячи до 6 тысяч рублей. На документах были поддельные печати и недостоверные данные, которые вносились в официальную базу.