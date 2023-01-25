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Иностранца и его подельников задержали за помощь в постановке на учет 500 мигрантам в Москве

Происшествия
Иностранца и его подельников задержали за помощь в постановке на учет 500 мигрантам в Москве

Силовики задержали в Москве 46-летнего иностранца, который выдавал фиктивные миграционные документы, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина за вознаграждение помог более 500 мигрантам. Гражданин помогал встать им на учет за вознаграждение от 4,5 тысячи до 6 тысяч рублей. На документах были поддельные печати и недостоверные данные, которые вносились в официальную базу.

Также правоохранители задержали подельников подозреваемого, двоих мужчин в возрасте 34 и 41 года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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