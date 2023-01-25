Певица Елена Ваенга заявила, что Путин поет лучше Бузовой

Эстрадная певица и автор-исполнитель песен Елена Ваенга рассказала о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила его особые вокальные данные.
Как отметила исполнительница хита «Каменные цветы» в беседе с ведущим шоу Кареном Адамяном, больше всего ей запомнилось исполнение главой государства нескольких песен. В тот момент Ваенга поняла, что президент даже талантливее певицы Ольги Бузовой.
«Я вам больше скажу: он намного талантливее Ольги. Он вообще просто умеет петь и умеет еще играть», — сказала Ваенга св рамках очередного выпуска YouTube-шоу «Макарена», в эфире которого она.
Певица добавила, что ей исполнение Путиным песен «Я прошу хоть ненадолго» и «С чего начинается Родина» очень понравилось. Ванга также подчеркнула, что ей было приятно, что они были спеты именно ей.