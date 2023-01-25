Первая ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Australian Open

Олимпийский чемпион Токио в смешанном парном разряде Андрей Рублев потерпел поражение от экс-первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 4 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу серба. Соперником Джоковича по полуфиналу Australian Open станет американец Томми Пол.