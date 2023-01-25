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Первая ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Australian Open

Спорт
Первая ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Олимпийский чемпион Токио в смешанном парном разряде Андрей Рублев потерпел поражение от экс-первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 4 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу серба. Соперником Джоковича по полуфиналу Australian Open станет американец Томми Пол.

Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 16 января. Российские теннисисты выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.
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