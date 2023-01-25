Генерал Картаполов усомнился в скором появлении американских истребителей F-16 на Украине

США едва ли рискнут отправить Украине даже небольшую партию своих истребителей F-16, считает глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В среду политик выступил в эфире «Россия-24», где высказался по поводу анонсированной на Западе отправке танков для ВСУ. Картаполов отметил, что отдавать украинским военным истребительную авиацию на Западе пока не спешат.
Пентагон боится, что потери среди F-16 на Украине не сделают самолету хорошей рекламы. Кроме того, переобучение пилотов ВСУ займет у американцев годы.
«Когда начнут сыпаться на землю F-16, те страны, которые имеют их на вооружении начнут задаваться вопросом "А чего ж мы купили у них, если их сбивают так быстро и легко?"», — отметил глава генерал.
Картаполов также невысоко отозвался о способностях танков, которые желает заполучить Киев. По словам генерала, российские танки ничем не уступают аналогам у НАТО.