Поставки российской пшеницы за рубли сэкономят Египту более 5 млрд долларов

Вскоре после того, как Центральный банк РФ объявил о включении египетского фунта в корзину валют, торгуемых на Московской фондовой бирже, в АРЕ зафиксировано постепенное снижение стоимости доллара. Это произошло впервые за многие месяцы, в течение которых наблюдался непременный рост курса иностранной валюты. Еще две недели назад доллар США достиг своего исторического максимума и продавался по курсу более 32 фунтов.