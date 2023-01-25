Поставки российской пшеницы за рубли сэкономят Египту более 5 млрд долларов

Каир, 25 января. Египет и Россия активно обсуждают возможность перехода на расчеты в национальных валютах по торговым сделкам. На днях вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в настоящее время прорабатывается возможность зерновых поставок в АРЕ за рубли.
По мнению местных экспертов и СМИ, данный шаг поможет североафриканскому государству сэкономить от 5 до 6 млрд долларов. Это касается только импорта пшеницы. Расчет по другим торговым соглашениям могут увеличить этот показатель.
Экономисты отмечают и другие позитивные стороны перехода на нацвалюты. В частности, он может содействовать ослаблению давления на доллар, который используется в закупке многих товаров и продуктов, ввозимых из-за рубежа. Особенно благоприятные последствия данное решение возымеет в случае, если и другие государства последуют его примеру.
Вскоре после того, как Центральный банк РФ объявил о включении египетского фунта в корзину валют, торгуемых на Московской фондовой бирже, в АРЕ зафиксировано постепенное снижение стоимости доллара. Это произошло впервые за многие месяцы, в течение которых наблюдался непременный рост курса иностранной валюты. Еще две недели назад доллар США достиг своего исторического максимума и продавался по курсу более 32 фунтов.
Ранее представитель Всеобщей федерации торговых палат АРЕ Мата Бишай заявил, что решение ЦБ РФ об установлении курса рубля к египетскому фунту поможет североафриканскому государству сэкономить около 1 млрд долларов. По его словам, данный шаг несет выгоду обеим странам.