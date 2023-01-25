Тела 2500 мирных жителей нашли в ЛНР с начала спецоперации

Тела 2,5 тысячи мирных жителей найдены в ЛНР с начала спецоперации России на Украине. Все погибшие считаются жертвами украинской агрессии, передает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы республики на Анну Сороку.
По ее словам, самыми частыми причинами гибели стали пулевые, осколочные, взрывные ранения, а также придавливание под завалами. В настоящее время комиссии работают с захоронениями на освобожденных территориях — в Северодонецке, в Рубежном, Лисичанске, Попасной, Сватово. Именно на этих территориях очень много стихийных захоронений.