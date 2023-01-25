Тела 2500 мирных жителей нашли в ЛНР с начала спецоперации

По ее словам, самыми частыми причинами гибели стали пулевые, осколочные, взрывные ранения, а также придавливание под завалами. В настоящее время комиссии работают с захоронениями на освобожденных территориях — в Северодонецке, в Рубежном, Лисичанске, Попасной, Сватово. Именно на этих территориях очень много стихийных захоронений.