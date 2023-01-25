Россия и Ангола намерены ускорить подготовку соглашений в сфере атомной энергетики

Россия и Ангола планируют ускорить подготовку межправительственных соглашений в сфере атомной энергетики, торговли и других отраслях, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и его ангольский коллега Тете Антониу в ходе пресс-конференции в рамках тура российского министра по странам Африки.