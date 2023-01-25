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Россия и Ангола намерены ускорить подготовку соглашений в сфере атомной энергетики

Экономика
Россия и Ангола намерены ускорить подготовку соглашений в сфере атомной энергетики

Россия и Ангола планируют ускорить подготовку межправительственных соглашений в сфере атомной энергетики, торговли и других отраслях, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и его ангольский коллега Тете Антониу в ходе пресс-конференции в рамках тура российского министра по странам Африки.

Позиции государств касательно совместного развития совпадают, поэтому Россия и Ангола намерены развивать сотрудничество на международной арене, отметил российский министр иностранных дел.

Напомним, Сергей Лавров находится в турне по африканским странам. Ангола стала третьей в списке. Ранее министр посетил Южно-Африканскую Республику и Эсватини.
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