Россия и Ангола намерены ускорить подготовку соглашений в сфере атомной энергетики

Россия и Ангола планируют ускорить подготовку межправительственных соглашений в сфере атомной энергетики, торговли и других отраслях, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и его ангольский коллега Тете Антониу в ходе пресс-конференции в рамках тура российского министра по странам Африки.
Позиции государств касательно совместного развития совпадают, поэтому Россия и Ангола намерены развивать сотрудничество на международной арене, отметил российский министр иностранных дел.
Напомним, Сергей Лавров находится в турне по африканским странам. Ангола стала третьей в списке. Ранее министр посетил Южно-Африканскую Республику и Эсватини.