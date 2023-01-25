Российские волонтеры показали разгромленный нацистами Гуманитарный центр в Херсоне

Всего продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). При этом семьям с новорожденными было выдано 400 наборов для новорожденных, и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежним, украинским правительством. Всего в эти списки вошло более 8-ми тысяч человек.