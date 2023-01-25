Российские волонтеры показали разгромленный нацистами Гуманитарный центр в Херсоне

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, волонтеры получили от жителей города наглядные свидетельства того, как украинские нацисты разгромили помещение киноконцертного центра «Юбилейный» в центре Херсона.
Напомним, с начала июня в ККЦ «Юбилейный» располагалось помещение Гуманитарного центра, куда сотни херсонцев ежедневно приходили за продуктовыми наборами. В период, когда Херсон находился под контролем российских сил, любой горожанин или житель области мог прийти сюда со своими проблемами. В «Юбилейном» работали десятки волонтеров — они не только выдавали всем нуждающимся пакеты со свежими продуктами, но и обеспечивали молодые семьи специальными детскими наборами.
Здесь же с июня по ноябрь работали специалисты-медики — они проводили первичный медосмотр тех горожан, кто испытывал проблемы со здоровьем. Медицинская помощь оказывалась либо на месте, либо больных херсонцев отправляли в местные медучреждения. В особо тяжелых случаях больных граждан направляли в клиники на территории России, давая им направления и организуя сопровождение. Недаром в Гуманитарный центр целый день толпилась очередь из херсонцев, которым была нужна помощь.
С началом учебного года в «Юбилейном» выдавали сотни специальных наборов для школьников. Получив такой рюкзак, юный горожанин мог спокойно идти в школу — внутри находилось все необходимое. С приходом же украинских властей ККЦ «Юбилейный» сначала опустел, а недавно был просто разгромлен. Местные нацисты, вновь поднявшие голову в городе, постарались уничтожить все напоминания о том, что здесь когда-то находился российский Гуманитарный центр.
В итоге все, что было оставлено волонтерами при эвакуации населения на левобережье Днепра, было либо разграблено и вынесено, либо разбито и уничтожено. Как сообщили очевидцы, оставшиеся в городе, сегодня вестибюль ККЦ «Юбилейный» напоминает гигантскую свалку, а по концертному залу беспорядочно раскиданы сломанные кресла, коробки и прочий хлам. Такая же картина царит и во всех вспомогательных помещениях центра. Таким образом, жители Херсона получили очередное подтверждение того, что повсюду, куда приходит нацистская власть, воцаряются хаос и запустение.
«Как говорится, ломать — не строить… Нацисты в Херсоне цинично разгромили наш Гуманитарный центр, который оказывал жителям продуктовую, лекарственную и юридическую помощь, — с горечью констатировал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии на Херсонщине Игорь Кастюкевич. — Летом 2022-го именно там, возле ККЦ «Юбилейный», мы запустили красивый фонтан, который был единственным работающим во всем городе. Мы запустили публичную трансляцию российского радио, чтобы каждый горожанин мог узнавать правдивые новости. В наш центр с утра до позднего вечера толпилась очередь из местных жителей. И мы даже были вынуждены договориться с местным троллейбусным депо — чтобы транспорт ходил таким образом, чтобы люди успевали вернуться домой до наступления комендантского часа».
По словам Кастюкевича, российские волонтеры все делали с максимальной заботой и добрым отношением к херсонцам.
«Но мы все равно рано или поздно вернемся в Херсон. И мы заново отстроим все еще лучше, чем было. Мы вновь начнем помогать людям, нуждающимся в нас. Потому что за нами — правда. А ведь за кем правда, тот и сильней. Всегда!», — заявил глава гуманитарной миссии на Херсонщине Кастюкевич.
По данным Гуманитарного центра в Херсонской области, с марта по ноябрь работниками миссии было эвакуировано более полутора тысяч человек, в том числе — с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках оказания гуманитарной помощи волонтеры ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также была организована работа Гуманитарного центра в Геническе. Помимо продуктовой помощи, там вели прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). При этом семьям с новорожденными было выдано 400 наборов для новорожденных, и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежним, украинским правительством. Всего в эти списки вошло более 8-ми тысяч человек.
В период майских праздников волонтеры вели раздачу подарков ветеранам Великой Отечественной войны, всего было вручено 180 наборов. Работниками Гуманитарного центра была оказана медицинская помощь более чем 17-ти тысячам граждан. 10 тяжело больных детей отправили на лечение в Россию, а 23 взрослым была оказана оперативная медицинская помощь в местных больницах.
Также волонтеры доставили и передали в больницы и клиники Херсонщины 20 тонн медикаментов, три тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Работники миссии обеспечили медикаментозными наборами 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта. Также при помощи волонтеров на обучение в лучшие ВУЗы России было направлено пять одаренных подростков. В рамках подготовки к началу учебного года поселковым школам и библиотекам было передано более 8 тысяч книг на русском языке, а первоклассникам — 6 тысяч наборов школьных принадлежностей и рюкзаков.