Европейские власти в своем подчинении Америке уже получили военную операцию на своем континенте, санкции против России обернулись экономическим и энергетическим кризисом, затронувшим все страны ЕС, пишет журналист. Чтобы сохранить объединение, его лидеры должны прислушаться к собственным гражданам и прекратить поддерживать киевский режим, считает автор статьи.