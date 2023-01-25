Европейский союз по воле Вашингтона оказался втянут в противостояние с Россией, которое может обернуться катастрофой для объединения, пишет издание Al Binaa.
Россия изменила ход спецоперации и перешла в активное наступление, благодаря комплексным изменениям в руководстве армии, работе над новой стратегией операции и привлечению сил специального назначения, рассказал обозреватель ливанского издания. Единственным ответом Вашингтона и его союзников стали новые поставки военной техники обескровленной украинской армии.
Европейские власти в своем подчинении Америке уже получили военную операцию на своем континенте, санкции против России обернулись экономическим и энергетическим кризисом, затронувшим все страны ЕС, пишет журналист. Чтобы сохранить объединение, его лидеры должны прислушаться к собственным гражданам и прекратить поддерживать киевский режим, считает автор статьи.