Картополов объяснил, в чем заключается опасность для ВС РФ передачи танков Leopard Украине

По его словам, бронемашины будут представлять опасность, если Киев успеет подготовить танковые экипажи. Однако в настоящее время у Украины больше шансов встретиться с трудностями при попытке интегрировать в ВСУ все виды новой техники, полученной от Запада, передает интерн6ет-издание «Подмосковье сегодня».