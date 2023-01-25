Картополов объяснил, в чем заключается опасность для ВС РФ передачи танков Leopard Украине

Отправка на Украину немецких танков Leopard 2 не представляет угрозы для российских военных. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, бронемашины будут представлять опасность, если Киев успеет подготовить танковые экипажи. Однако в настоящее время у Украины больше шансов встретиться с трудностями при попытке интегрировать в ВСУ все виды новой техники, полученной от Запада, передает интерн6ет-издание «Подмосковье сегодня».
«Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше», — пояснил Картаполов.
Ранее стало известно, что 12 стран планируют передать Киеву около 100 танков Leopard с разрешения Берлина. При этом Испания, Нидерланды и Дания также хотят предоставить Украине некоторое количество танков.