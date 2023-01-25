Власти Югры застраховали своих чиновников почти на 90 млн рублей

Известно, что срок действия страховки не превышает один год. К страховым случаям, заявленным в договоре, относятся травмы, которые клиент получил в результате взрывов, пожаров, автомобильных аварий, нападений, а, помимо этого, хронические и профзаболевания, ставшие причиной нетрудоспособности, инвалидности или смерти застрахованного лица.