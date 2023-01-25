Власти Югры застраховали своих чиновников почти на 90 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа весьма обеспокоены жизнью и здоровьем служащих государственного сектора. Они застраховали своих чиновников на 89 млн рублей.
Как пишет сетевое издание «Регионы России», финансовую составляющую договора покрыли из средств окружного бюджета. Департаментом Государственного заказа ХМАО Югры уже был объявлен победитель в тендере на страховку чиновников региона.
Известно, что срок действия страховки не превышает один год. К страховым случаям, заявленным в договоре, относятся травмы, которые клиент получил в результате взрывов, пожаров, автомобильных аварий, нападений, а, помимо этого, хронические и профзаболевания, ставшие причиной нетрудоспособности, инвалидности или смерти застрахованного лица.