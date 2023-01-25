Представители Wintershall Dea сообщили о пропаже 2 млрд евро со счетов

В крупнейшей европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили о пропаже около 2 млрд евро. Об этом исполнительный директор Марио Мерен заявил немецкой газете Börsen-Zeitung.
Сообщается, что денежные средства пропали со счетов совместных предприятий Wintershall Dea. Компания занимается добычей нефти и газа в Германии и Норвегии. Также вместе с российским «Газпромом» Wintershall Dea добывает ресурсы на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и в Египте.
Wintershall Dea пытается приписать пропажу средств российской компании, однако никаких доказательств предоставлено не было. Журналисты различных СМИ уже направили соответствующий запрос в адрес «Газпрома».
Напомним, представители Wintershall Dea заявили об уходе компании с российского рынка 17 января 2023 года.