Представители Wintershall Dea сообщили о пропаже 2 млрд евро со счетов

Сообщается, что денежные средства пропали со счетов совместных предприятий Wintershall Dea. Компания занимается добычей нефти и газа в Германии и Норвегии. Также вместе с российским «Газпромом» Wintershall Dea добывает ресурсы на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и в Египте.