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Представители Wintershall Dea сообщили о пропаже 2 млрд евро со счетов

Экономика
Представители Wintershall Dea сообщили о пропаже 2 млрд евро со счетов

В крупнейшей европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили о пропаже около 2 млрд евро. Об этом исполнительный директор Марио Мерен заявил немецкой газете Börsen-Zeitung.

Сообщается, что денежные средства пропали со счетов совместных предприятий Wintershall Dea. Компания занимается добычей нефти и газа в Германии и Норвегии. Также вместе с российским «Газпромом» Wintershall Dea добывает ресурсы на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и в Египте.

Wintershall Dea пытается приписать пропажу средств российской компании, однако никаких доказательств предоставлено не было. Журналисты различных СМИ уже направили соответствующий запрос в адрес «Газпрома».

Напомним, представители Wintershall Dea заявили об уходе компании с российского рынка 17 января 2023 года.
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